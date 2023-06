Jupiler Pro League - Carl Hoefkens est le nouvel entraîneur du Standard de Liège

L'entraîneur avait été limogé par le Club Bruges le 27 décembre dernier, après avoir mené les Brugeois à la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions tandis que le club était distancé au classement de la Jupiler Pro League. Auparavant, il avait été l'assistant de Philippe Clement chez les Blauw en Zwart. Pendant sa carrière, Carl Hoefkens a remporté un titre de champion de Belgique et deux Coupes de Belgique. Le directeur du football du club liégeois, Fergal Harkin, s'est réjoui de la signature de son nouvel entraîneur. "Nous sommes très heureux de recruter Carl Hoefkens qui nous a immédiatement séduits par sa vision du football et son enthousiasme à l'idée de rejoindre notre club. Nous sommes convaincus qu'il est la bonne personne pour poursuivre notre travail et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'avenir", a-t-il réagi dans le communiqué. Le Standard avait dû se séparer de son entraîneur Ronny Deila, le 25 mai dernier, après que celui-ci avait annoncé son départ pour le Club Bruges. Le Norvégien avait dirigé les Rouches pendant une saison. Il a mené le Standard en Europe Play-Offs, où le club a terminé à la dernière place après 4 défaites et 2 matches nuls. (Belga)