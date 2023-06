La Sambrienne candidate pour acquérir des logements privés

La possibilité pour les sociétés de logements sociaux d'acquérir des logements en cours de construction, des terrains ou des logements existants est prévue dans le cadre du plan de relance de la Wallonie avec des budgets qui y sont spécifiquement affectés. "Au vu la demande importante à laquelle elle fait face, La Sambrienne se porte candidate et souhaite bien bénéficier de sa part de ces logements", a indiqué la société dans le communiqué. Les logements en question doivent répondre aux critères wallons. Soit, dans le cas de La Sambrienne, être situés sur les territoires de Charleroi ou de Gerpinnes, être des logements PEB (performance énergétique des bâtiments) A ou B et prioritairement des ensembles de plus de cinq logements. Actuellement, selon La Sambrienne, il y a plus de 4.000 familles en attente d'un logement à Charleroi et à Gerpinnes. (Belga)