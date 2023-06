Le baron Edgar Kesteloot, co-fondateur de l'ancêtre de Natagora, est décédé

Edgard Kesteloot fut une personnalité marquante de la protection de la nature en Belgique. En plus d'avoir été le co-fondateur et président d'honneur des Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique (RNOB), l'homme a également occupé le poste de président de la Fondation belge pour la conservation des habitats et a été membre de la commission de l'éducation de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources. Il est également l'auteur de très nombreux ouvrages sur les milieux naturels de Belgique. Mais c'est en tant que concepteur et consultant scientifique du Jardin Extraordinaire, la plus vieille émission télévisée de la RTBF encore existante, qu'il se fera connaiîre du grand public. Il sera anobli en 2002 par le roi Albert II, qui lui accordera le titre de baron. Dix ans plus tard, en 2012, son nom sera donné à une réserve naturelle de la région liégeoise. Il se verra aussi décerner, une décennie plus tard, le Birdlife international conservation achievement award, qui récompense les projets et personnes investies dans la conservation de la nature. (Belga)