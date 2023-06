Les faillites dans la construction et le transport atteignent un niveau record

Les tribunaux belges de l'entreprise ont prononcé 906 faillites dans le secteur de la construction de janvier à mai. Il s'agit d'une augmentation de 4,5% par rapport au précédent record pour cette période (867 en 2013). Dans le secteur du transport et de l'entreposage, 275 faillites ont été prononcées, soit 6,6% de plus qu'au cours des cinq premiers mois de 2022 (258). Au total, 4.225 faillites ont été déclarées en Belgique de janvier à mai, selon les chiffres de Statbel, mettant plus de 12.600 emplois en péril. (Belga)