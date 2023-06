Lims-MBnext occupe 5000 m2 du China Belgium Technology Center à Louvain-la-Neuve

Les responsables espèrent que cette implantation pérennisera les collaborations existantes avec l'UCLouvain et permettra d'en développer de nouvelles avec des entreprises chinoises. Actuellement, Lims-MBnext emploie 180 personnes en Belgique et a réalisé plus de 15 millions d'analyses médicales l'an dernier, le laboratoire recevant des échantillons du monde entier. Une de ses spécificités est de proposer une biologie préventive, les bilans et les dossiers d'interprétation des résultats fournis aux professionnels étant accompagnés de divers éléments (graphiques, références scientifiques...) et conseils permettant une personnalisation de la prise en charge des patients. Pour pratiquer cette "biologie d'investigation préventive", 300 m2 de la nouvelle implantation au CBTC à Louvain-la-Neuve sont dédiés à la biologie moléculaire, et 600 m2 à la chromatographie. Pour les responsables, ces installations de chromatographie font de Lims-MBnext le "laboratoire privé le mieux équipé d'Europe". Il est aussi un des rares laboratoires européens possédant le séquenceur nouvelle génération "Illumina", qui permet de réaliser au sein du département de biologie moléculaire des séquençages du microbiote intestinal. "Contribuer à une meilleure santé publique, c'est une mission que je me suis assignée à 75 ans. J'en ai 81 aujourd'hui, et je ne suis pas près de m'arrêter", a déclaré vendredi à Louvain-la-Neuve Jacques Berredi, le cofondateur de Lims-MBnext. (Belga)