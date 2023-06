Nombre croissant de retraités en France

Toile de fond de la réforme qui a braqué les syndicats français et agité le début d'année, avec une succession de grèves et de manifestations, le "panorama" annuel du service statistique des ministères sociaux français (Drees) confirme cette augmentation du nombre des retraités dans le pays. Avec 722.000 nouveaux retraités "de droit direct" en 2021, les différents régimes français totalisaient pratiquement 17 millions de pensionnés, soit 90.000 de plus en un an. En ajoutant les réversions (versées aux veuves le plus souvent), un peu plus de 18 millions de personnes touchaient une pension de retraite fin 2021. Le montant moyen perçu par les retraités "de droit direct" s'élevait à 1.470 euros brut, soit 1.366 euros net, avec un écart de 38% entre hommes (1.697 euros) et femmes (1.052 euros). Par ailleurs, l'âge effectif de départ en retraite en France a continué d'augmenter. Il a atteint en moyenne 62 ans et 7 mois, avec un écart de 10 mois entre hommes (62 ans et 2 mois) et femmes (63 ans). L'âge effectif de départ en retraite est en hausse continue depuis dix ans, sous l'effet d'une précédente réforme et il dépasse depuis plusieurs années l'âge légal, actuellement fixé à 62 ans. La réforme promulguée en avril par le président Emmanuel Macron va porter progressivement l'âge de départ à 64 ans d'ici 2030. Présentée comme un mal nécessaire pour répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population, elle a fortement entamé sa popularité et celle de son gouvernement. (Belga)