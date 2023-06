Ogives nucléaires au Bélarus : pas de changement de posture des États-Unis

"Nous n'avons pas de raison d'ajuster notre posture nucléaire. Nous ne voyons aucune indication que la Russie se prépare à utiliser une arme nucléaire", a affirmé le secrétaire d'État américain interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse. Plus tôt vendredi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé avoir transféré au Bélarus de premières armes nucléaires, concrétisant le déploiement annoncé en mars par Moscou. Il a rappelé que le "déploiement d'armes nucléaires tactiques" au Bélarus était le fruit d'un accord annoncé en mars avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko, qui a prêté le territoire de son pays à la Russie pour attaquer l'Ukraine. M. Blinken a jugé "pour le moins ironique" que le président russe puisse déployer des armes nucléaires dans un pays voisin alors qu'il avait en partie justifié l'invasion de l'Ukraine pour éviter que Kiev puisse obtenir de telles armes. S'en prenant au président bélarusse qui a accepté d'avoir de telles armes sur son sol, le chef de la diplomatie américaine a estimé que cela représentait "un exemple de plus des choix irresponsables et provocateurs" de M. Loukachenko. (Belga)