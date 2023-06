Poutine qualifie le président Zelensky de "honte pour le peuple juif"

"J'ai beaucoup d'amis juifs depuis l'enfance. Et ils disent que Zelensky n'est pas juif, mais une honte pour le peuple juif. Ce n'est pas une blague", a-t-il dit lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg (nord-ouest). M. Poutine a une fois encore accusé le président ukrainien de "couvrir ces salauds de néonazis" et de traiter en héros des collaborateurs des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. "Pourquoi on ne nous écoute pas?", a-t-il demandé. "Nous sommes obligés de lutter contre ça", a-t-il martelé. "Nous avons tout à fait le droit de considérer que l'objectif de dénazification de l'Ukraine est l'un des objectifs clés", a-t-il ajouté. M. Poutine a justifié son assaut contre l'Ukraine le 24 février 2022 en revendiquant le devoir de "dénazifier" son voisin qu'il accuse d'un prétendu "génocide" des russophones d'Ukraine. Le grand rabbin d'Ukraine a réagi à ces propos, se disant fier de Volodymyr Zelensky. "Et je ne suis pas le seul. Je pense que le monde entier est fier de lui", a dit le rabbin Moshe Reuven Azman, cité par l'agence ukrainienne Unian. "Il n'a pas fui, et il fait tout pour aider le peuple ukrainien", a-t-il ajouté. Il a également déclaré qu'il n'y avait pas de forces néonazies en Ukraine comme l'affirme le Kremlin. "Il y a des gens honnêtes en Ukraine, qui défendent leur patrie", a-t-il dit selon l'agence. Dans une déclaration sur Twitter, l'American Jewish Committee a de son côté vu dans la "tentative de Poutine de dénigrer l'origine juive du président Zelensky" une réaction "désespérée et lamentable". (Belga)