Rode Duivels - L'Autriche en confiance après son 6 sur 6: "Nous pouvons ramener quelque chose"

L'Autriche pense qu'il est possible d'aller chercher quelque chose à Bruxelles et les troupes du sélectionneur Ralf Rangnick veulent défendre leur place de leader au stade Roi Baudouin. "Ces derniers jours, nous avons surtout travaillé la tactique", a expliqué l'attaquant Karim Onisiwo (Mayence) sur le site de la fédération. "Les situations standards sont déjà bien en place. Nous sommes bien préparés et je pense que nous pouvons ramener quelque chose de Bruxelles. Nous sommes en tête du groupe et voulons défendre cette place de leader. Si nous nous donnons à fond, cela devrait être possible." Le défenseur Max Wöber, de Leeds, se rend avec un bon sentiement en Belgique. "L'ambiance au sein de l'équipe est excellente, les séances d'entraînement se sont bien déroulées et nous remarquons que nous sommes une équipe très soudée. Nous sommes prêts pour les prochains défis. Les attentes sont grandes." (Belga)