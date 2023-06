Sécheresse - Les précipitations annoncées devraient relever l'indice sécheresse

En ce qui concerne les barrages-réservoirs, la situation est normale, malgré des débits d'entrée très faibles vu l'absence de précipitations, note la cellule. La décroissance des débits dans les cours d'eau navigables, causée par l'absence de précipitations depuis le 15 mai, se poursuit, ajoute la cellule wallonne. Une tendance similaire est observée pour la plupart des cours d'eau non-navigables. Certains tronçons, dont une partie de l'Ourthe en aval de Nisramont et une section de la Semois, sont de ce fait, fermés à la navigation pour les kayaks, note encore la cellule. La situation des eaux de baignade est quant à elle, tout à fait normale. La production et la distribution d'eau sont assurées normalement, mais une augmentation importante et généralisée de la consommation a été observée ces sept derniers jours, ce qui nécessite une attention particulière des distributeurs. Le remplissage des piscines, de citernes et potentiellement des usages récréatifs accrus pourraient expliquer ce pic de consommation, note la cellule. Les niveaux relevés des eaux souterraines se situent dans la même gamme moyenne que les années sèches précédentes, à savoir 2018 et 2020. Concernant le risque incendie en forêt, le niveau d'alerte actuellement observé est modéré, principalement dans le nord de la province de Liège, les provinces de Namur et du Luxembourg. Le niveau devrait toutefois baisser avec les orages annoncés. La cellule d'expertise se réunira une nouvelle fois le 27 juin à 09h00 pour faire le point sur la situation. (Belga)