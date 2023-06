Semi-conducteurs: Intel va investir en Pologne, Micron en Chine

Le nouveau site d'Intel en Pologne, qui sera situé à Wroclaw, sera consacré à l'assemblage et au test des semi-conducteurs, en prévision de la "demande anticipée" dans les prochaines années, indique Intel, à l'heure où l'Europe s'interroge sur sa souveraineté industrielle dans ce secteur en pleine croissance. L'investissement de Micron se fera dans son usine de test et d'emballage de puces, en dépit de la rivalité Pékin-Washington dans ce secteur. Micron va ainsi investir plus de 4,3 milliards de yuans (550 millions d'euros environ) sur son site de Xi'an (nord), a précisé le groupe dans un communiqué publié sur son compte officiel WeChat. L'investissement permettra d'acquérir des équipements et d'y créer une nouvelle usine, a ajouté le géant américain. (Belga)