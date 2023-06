TC Hasselt - Jusqu'à 18 ans de prison requis pour cinq auteurs de vols avec violence

Dix-sept ans de réclusion ont été demandés à l'encontre d'un Anversois. Le beau-frère de ce dernier ainsi que deux autres hommes risquent 18 ans de prison chacun. Une peine de sept ans d'emprisonnement a été requise pour le cinquième prévenu. Les cinq hommes, âgés de 19 à 30 ans, doivent répondre de 18 chefs d'inculpation, dont vols avec violence, vols avec effraction, recel et participation à une organisation criminelle. Le surnom du groupe vient de l'usage de crosses de hockey, parfois utilisée pour frapper leurs victimes. Vendredi, une personne a notamment expliqué qu'elle avait subi une fracture de la mâchoire. Les auteurs ont sévi dans le Limbourg, en Flandre orientale et à Anvers, notamment à Laarne, Saint-Nicolas, Oostkamp, Diest, Zoersel, Ekeren, Wommelgem, Geel, Mol et Meerhout. Ils ont été interpellés en septembre 2022 après que leur véhicule a été signalé à la suite d'une violation de domicile. Les procureurs ont souligné la violence excessive dont avaient fait preuve les cinq prévenus, qui n'ont finalement récolté qu'un butin relativement modeste, composé d'argent liquide et de bijoux. Les choses auraient pu se terminer bien plus mal et nous aurions alors pu nous retrouver aux assises", a précisé le parquet. "Ces hommes sont un danger pour la société." (Belga)