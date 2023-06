TC Liège - Sept ans requis contre un Liégeois auteur de viols sur sa fille

La fille du prévenu avait révélé souffrir d'une maladie sexuellement transmissible qui pourrait lui avoir été transmise par son père. La victime avait évoqué deux contextes de faits qui s'étaient produits en 2015 et en 2020. Son père lui avait imposé des relations sexuelles. Mais, dans cette famille issue de la communauté roumaine, les faits avaient été minimisés. La mère de la victime s'était uniquement inquiétée des conséquences de la perte de la virginité de sa fille, tandis que le père avait reporté la responsabilité des faits sur sa fille. Il avait longtemps affirmé que c'est elle qui avait sollicité les relations. Un rapport d'expertise réalisé contre le prévenu pointe son profil psychopathique, antisocial et égocentrique ainsi que la nécessité d'un cadrage dans le cadre d'un suivi probatoire. Ce rapport évoque aussi la nécessité de lui imposer une interdiction de fréquenter des mineurs. Le parquet a confirmé son précédent réquisitoire et a sollicité contre le quadragénaire une peine de 7 ans de prison. La défense a sollicité une peine assortie d'un sursis et des mesures probatoires. Le jugement sera prononcé le 8 septembre. (Belga)