TC Liège - Un entraîneur de basket condamné à 4 ans avec sursis pour des viols sur des adolescentes

Les faits s'étaient déroulés entre avril et août 2019. Trois jeunes filles âgées de 13 ans, 15 ans et 16 ans étaient concernées. Ce Hannutois, employé comme éducateur dans l'enseignement de la Communauté française, occupait des fonctions d'entraîneur de basket dans un club hesbignon. La justice lui reprochait d'avoir imposé des relations avec des actes assimilés à des viols contre deux jeunes filles. Une troisième était concernée par une incitation à la débauche. Confronté aux accusations des jeunes filles et aux éléments précis du dossier, le prévenu avait nié les principales accusations. Il avait affirmé au tribunal qu'il s'agissait d'une vengeance orchestrée par un membre de son équipe parce qu'il avait quitté le club hesbignon pour rejoindre un club de basket féminin plus huppé dans la région de Liège. Le tribunal a condamné le prévenu à une peine de 4 ans de prison avec sursis probatoire de 5 ans. La sanction est assortie d'une interdiction de fréquenter des mineurs d'âge en dehors de la présence d'un adulte et de la communication de la décision à la Communauté française de Belgique. (Belga)