TC Liège - Un Tchétchène condamné pour des viols sur ses frères et sœurs

Une plainte anonyme avait été déposée contre le prévenu après l'hospitalisation de sa sœur le 7 septembre dernier. La jeune femme avait été ciblée par des coups de pied et de poing et avait été retrouvée inconsciente, avec une épaule fracturée. L'enquête avait démontré que son frère faisait régner dans le ménage de sa mère un climat de violences extrêmes. Il se comportait comme un tyran domestique et frappait ses frères et sœurs à la moindre occasion. Le dossier a également démontré des faits de viols par représailles commis sur sa sœur âgée de 18 ans. Ces faits constituent une circonstance aggravante et un "crime d'honneur", parce que la jeune femme aurait refusé de se soumettre à des règles culturelles au sujet d'un mariage. Une autre sœur du prévenu avait été ciblée par un coup de couteau porté dans le dos, tandis que les trois frères plus jeunes encore recevaient gifles, coups de pied et coups de poing. Le prévenu a été condamné à une peine de 5 ans de prison avec sursis pour la moitié et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 5 ans. Son frère, lui aussi impliqué dans des faits violents, a écopé d'une peine d'un an de prison ferme. (Belga)