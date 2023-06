TC Liège - Un terroriste verviétois condamné par défaut à 5 ans de prison

Adam Kagermanov était suspecté d'avoir combattu en Syrie aux côtés d'Al-Qaïda. Ce Verviétois, qui possédait une double nationalité belge et russe, se serait trouvé une première fois en Syrie en 2013 pour participer à des combats, avant revenir en Belgique pour soigner une blessure à la jambe. Ses contacts avec des personnes impliquées dans des faits de terrorisme et des personnes radicalisées ont été confirmés par des enquêtes belges et russes. L'homme avait été auditionné en Belgique avant d'être remis en liberté. Il avait alors rejoint la Syrie, où il avait disparu. Il serait décédé lors de combats, mais la preuve officielle de son décès n'a pas été apportée. (Belga)