Télécoms: Huawei dénonce la position de la Commission européenne

Le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton a annoncé jeudi que l'exécutif européen ne souscrirait plus de services de téléphonie mobile s'appuyant sur les matériels de ces entreprises et a appelé les 27 pays membres et les opérateurs télécoms à exclure ces équipements de leurs réseaux mobiles. "Nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir des dépendances qui pourraient devenir des armes contre nos intérêts. Ce serait un trop grand risque pour notre sécurité commune", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles. L'exécutif européen a estimé dans un communiqué que Huawei et ZTE "représentaient des risques matériellement plus élevés que d'autres fournisseurs de 5G". L'Europe est sous pression des États-Unis pour exclure ces entreprises chinoises accusées de permettre des activités d'espionnage pour le compte de Pékin. Washington a déjà interdit la vente d'équipements de cinq fournisseurs chinois, dont Huawei et ZTE. Dans une réaction, Huawei dit comprendre la volonté de la Commission européenne de protéger la cybersécurité au sein de l'UE. "Cependant, les restrictions ou exclusions basées sur des jugements discriminatoires poseront de sérieux risques économiques et sociaux", estime-t-elle. Selon l'entreprise chinoise, qui rappelle que la cybersécurité est sa priorité absolue, cela entraverait l'innovation et fausserait le marché européen. D'après un rapport d'Oxford Economics évoqué par le géant des télécoms, l'exclusion de Huawei pourrait augmenter les coûts d'investissement dans la 5G de plusieurs dizaines de milliards d'euros, qui devront être payés par les consommateurs européens. (Belga)