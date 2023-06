The Ocean Race - Une collision du leader rebat les cartes pour la dernière étape

Quinze minutes seulement après le top départ de cette 7e et ultime étape en direction de Gênes (Italie), le leader de ce périple autour du monde avec escales a été contraint d'abandonner temporairement, après avoir subi des dommages importants, lorsqu'il a été percuté par le monocoque de Guyot-Environnement. La collision a endommagé les deux bateaux, qui sont rentrés au port. Aucun blessé n'est à déplorer, a-t-on appris auprès des organisateurs de la course. Peu après 20h30 jeudi, Guyot-Environnement a annoncé qu'il se retirait de l'étape tandis que 11th Hour n'avait pas encore fait part de sa décision. L'équipage est en tête du classement général depuis la 5e étape, avec deux points d'avance sur PRB-Holcim et six points sur Team Malizia. A 22h00, les deux concurrents étaient en tête de l'étape. Ils sont attendus autour du 1er juillet en Italie. En cas de départ tardif, l'équipage américain pourra demander une compensation en temps qui sera étudiée par un jury, a-t-on appris auprès des organisateurs. La dernière édition de The Ocean Race (ex-Volvo Ocean Race) a été remportée en 2018 par l'équipage chinois Dongfeng, emmené par le marin français Charles Caudrelier. (Belga)