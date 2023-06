Tour de Belgique - Soren Waerenskjold : "Nos pensées vont à la famille et aux amis de Gino Mäder"

"Certains de mes coéquipiers le connaissaient très bien. Nos pensées vont à lui, à sa famille et à ses amis". Le champion du monde du contre-la-montre juniors a célébré modestement et la cérémonie du podium a été précédée d'une minute de silence. Le Norvégien a réalisé le deuxième meilleur temps au point intermédiaire et, contrairement à d'autres, a réussi à développer de la puissance par la suite. "J'ai bien planifié mon contre-la-montre, je savais à quelle vitesse je pouvais aller et j'ai pu garder assez d'énergie pour prolonger mon effort dans la deuxième partie également. Je surveillais constamment mes mesures. Je voulais tout donner, tout en gérant bien mes trajectoires. C'est ce que j'ai réussi à faire". "La concurrence dans ce contre-la-montre était très forte. Yves Lampaert, Mathieu van der Poel et Alex Edmondson étaient les coureurs que je craignais le plus, mais j'ai quand même réussi à les battre. J'ai failli faire un doublé. Je me retrouve à une seconde du maillot de leader. C'est peut-être une bonne chose pour notre équipe que je ne prenne pas ce maillot. De cette façon, nous n'aurons pas à contrôler l'étape difficile de samedi". UNO-X a reçu une invitation pour participer au Tour de France. "Ce sera une belle expérience. J'essaie de rester aussi en forme que possible, de bien dormir et de bien manger. Après ce Baloise Belgium Tour, il y aura encore les championnats nationaux, avant de se rendre à Bilbao", pour le départ de la Grande Boucle. (Belga)