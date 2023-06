Tour de France - Guillaume Martin leader de Cofidis, qui dévoile ses cinq premiers sélectionnés

Martin, 30 ans, disputera son septième Tour de France. Son meilleur résultat est une huitième place en 2021. L'an passé, il avait abandonné après un test positif au covid-19. Son objectif cette année sera de "viser la meilleure place au classement général en faisant preuve de régularité et de constance", selon le communiqué de son équipe. Outre Martin, les autres coureurs déjà sélectionnés sont l'Espagnol Ion Izaguirre, "qui aspire à briller sur ses terres lors du grand départ au Pays basque" et les Français Bryan Coquard, Axel Zingle et Alexis Renard. Les deux derniers cités découvriront le Tour de France. La sélection définitive sera connue "au lendemain des championnats nationaux", a expliqué Cofidis. (Belga)