Tour de Suisse - Le monde du cyclisme pleure la disparition de Gino Mäder

L'Union Cycliste Internationale (UCI) s'est dite "dévastée" par l'annonce de cette triste nouvelle. Mäder était "une étoile montante au sein du cyclisme professionnel." Adam Hansen, président du syndicat des coureurs, a également rendu hommage au Suisse: "Tu as eu un impact sur nos vies. Ta présence sera toujours chérie. Repose en paix". La formation Soudal-Quick Step a évoqué "une terrible nouvelle, difficile à comprendre". Julian Alaphilippe est aussi "terriblement choqué": "Tu étais un guerrier, un chic type Gino", a-t-il ajouté. Alpecin-Deceuninck a "appris avec une profonde tristesse la nouvelle du décès de notre aimé confrère Gino Mäder". Thomas De Gendt a parlé d'une personne "partie trop vite. Cela me rend malade de lire cette horrible nouvelle". Son employeur Lotto-Dstny a décrit une "terrible information qui nous touche tous". L'équipe Intermarché-Circus-Wanty a révélé son "cœur brisé" et présenté ses condoléances aux proches du coureur suisse, comme toutes les autres formations qui ont exprimé leur tristesse. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a fait de même sur Instagram: "Toutes mes pensées sont avec la famille, les amis et les équipiers de Gino". Son équipier Primoz Roglic, vainqueur du Tour d'Italie, a été plus succinct: "Sans voix", a-t-il simplement commenté en partageant l'information. Geraint Thomas, ancien vainqueur du Tour et deuxième du dernier Giro, a expliqué être incrédule: "Je ne peux pas croire ce que je lis. C'est une si triste journée." Pour l'ex-vainqueur de Paris-Roubaix et de Milan-Sanremo, John Degenkolb, il s'agit d'une "journée noire pour la famille du cyclisme". (Belga)