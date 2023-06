Tour de Suisse - Skjelmose ne sait pas s'il va continuer: "J'ai juste envie de rentrer chez moi et dormir"

"C'était très étrange d'être sur un vélo aujourd'hui", a commenté Skjelmose avec émotion. "J'ai été frappé de plein fouet lorsque j'ai vu seulement six coureurs de Bahrain Victorious franchir la ligne d'arrivée. Cela m'a poussé à bout sur le plan émotionnel". L'étape du jour a été réduite à un défilé du peloton sur les 30 derniers kilomètres du parcours. Alors qu'il reste encore deux jours de course, le leader danois ne sait pas encore à quoi vont ressembler les dernières étapes. "La neutralisation d'aujourd'hui m'a semblé juste parce que les parents de Gino le voulaient. Je ne sais pas ce qui se passera lors des prochaines étapes, et je ne sais pas non plus ce que j'en pense. Pour l'instant, j'ai juste envie de rentrer chez moi et de dormir". Gino Mäder, coureur suisse de 26 ans, est décédé vendredi à 11h30 des suites de sa lourde chute survenue jeudi dans le final de la 5e étape. Il avait notamment remporté une étape du Giro, et une étape du Tour de Suisse, en 2021. (Belga)