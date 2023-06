Une petite ville du Nevada envahie par les sauterelles

Le phénomène, qui n'a rien d'anormal à en croire les experts, dure depuis des jours et décontenance les 20.600 habitants d'Elko. "On se sent carrément envahis", a confié Colette Reynolds, une habitante, au micro de CBS. "Quand on est à l'intérieur de la maison, c'est comme s'il pleuvait." "Toute la route grouille et ça donne la chair de poule. C'est tellement dégoûtant", a raconté une autre habitante, Stephanie Garrett. Ces insectes ont même compliqué l'accès aux urgences. "Pour faire simplement arriver les patients à l'hôpital, on a dû poster des gens dehors avec des souffleurs à feuilles, avec des balais", a expliqué Steve Burrows, du Northeastern Nevada Regional Hospital, à la chaîne locale KSL TV. "A un moment, on a même dû transformer un tracteur en chasse-neige pour pousser les piles de sauterelles." Entomologiste au sein du département de l'agriculture du Nevada, Jeff Knight a indiqué que de tels essaims de sauterelles n'étaient pas exceptionnels dans la région, mais simplement plus visibles à mesure que les zones sauvages deviennent occupées par les êtres humains. Au grand dam des habitants d'Elko, il existe peu d'options pour se débarrasser d'un tel essaim. "Il y a l'option pesticide si les gens veulent s'engager là-dedans (...) et il y a l'option de tolérer (le passage des insectes, NDLR), et ils vont probablement finir par s'en aller", a détaillé Jeff Knight sur CBS. (Belga)