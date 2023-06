Une tornade frappe une ville du Texas, alors que des orages menacent le sud du pays

Plusieurs Etats du centre-ouest et du sud des Etats-Unis ont été placés en alerte météo, alors que des violentes tempêtes alimentées par les récentes vagues de chaleur sont annoncées. Une tornade a dévasté dans la soirée de jeudi la petite ville texane de Perryton, au sud du pays. Selon des vidéos partagées par des chasseurs d'orage, plusieurs bâtiments ont été détruits ou endommagés et des arbres déracinés. "Ils ont été frappés par une tornade plus tôt dans la soirée et vont avoir besoin de beaucoup d'aide et de soutien" a déclaré l'élu du Texas Four Price sur Facebook, après s'être entretenu avec le maire de la ville et les services d'urgence de l'Etat. "La situation est grave", a-t-il souligné, précisant que "de nombreux bâtiments ont été endommagés" et que l'Etat a fait "appel à des renforts médicaux". Une personne est morte dans une caravane, et plus de 75 autres sont soignées dans un hôpital de proximité, selon le chef des pompiers de la ville, Paul Dutcher, cité par la chaîne de télévision américaine ABC News. D'autres sources évoquent trois morts. Le chasseur d'orage Brian Emfinger, qui a filmé la tornade avec un drone, a assuré que les dégâts étaient "considérables", notamment dans la partie industrielle de la ville. "Malheureusement, au nord-ouest de la ville, il n'y a juste que des mobil-homes après des mobil-homes et c'est complètement détruit", a-t-il déclaré sur la chaîne météo Youtube Fox Weather. (Belga)