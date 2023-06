Vincent Van Peteghem reprend la président du conseil des gouverneurs de la BEI

Lors de son mandat, le Belge souhaite mettre l'accent sur "le rôle crucial de la BEI dans les défis économiques et la reconstruction de l'Ukraine", d'après un communiqué du ministre. Le Conseil des gouverneurs rassemble les ministres désignés par chacun des 27 États membres de l'UE, généralement les ministres des Finances. Il définit les orientations de la politique de crédit, approuve les comptes et le bilan annuels et décide de la participation de la BEI à des opérations de financement à l'extérieur de l'UE. La présidence du Conseil des gouverneurs est assurée selon un système de rotation entre les États membres pour une période d'un an. (Belga)