World Cup of Darts - Huybrechts et Van den Bergh mettent "leur égo de côté" et se qualifient en 8es de finale

La Chine et la Belgique ont remporté chacune de leurs manches, jusqu'à 3-3. À la septième reprise, décisive, les Belgian Arrows ont réussi un break décisif pour remporter la victoire. Après cette courte victoire, Huybrechts et Van den Bergh se sont excusés dans une interview commune pour leur comportement lors du match contre les Finlandais. Les deux joueurs avaient montré une extrême froideur l'un envers l'autre. "Nous voulons nous excuser auprès du public belge pour notre comportement d'hier", ont-ils déclaré après le match contre la Chine. "Nous pensions avoir abordé la rencontre de manière professionnelle, mais cela est ressorti différemment de ce que nous souhaitions." "Nous sommes ici en tant que pays, pas en tant que Huybrechts et Van den Bergh", a assuré le duo. "Nous jouons cette Coupe du monde pour la Belgique. Nous sommes fiers d'être ici pour notre pays et pour cela, nous devons mettre de côté nos problèmes personnels pour un moment. Notre objectif est d'amener la Belgique au sommet." (Belga)