Zone basse émission: Bruxelles adopte des mesures sociales pour une mobilité décarbonée

Objectif avoué de ces mesures,: accélérer la transition vers une mobilité décarbonée et s'assurer qu'elle se fasse de manière juste et solidaire, a précisé le ministre, dans un communiqué. A partir de l'an prochain, le montant maximal de la prime Bruxell'Air passera, de 900 € à 1.000 € pour les ménages à bas revenus. Depuis sa refonte, cette prime connait un succès grandissant, en particulier auprès des ménages les plus vulnérables: plus de 2.300 primes ont été octroyées en 2022, dont 60 % à des ménages à bas revenus ou comprenant une personne porteuse de handicap. Autre mesure à l'occasion de la prochaine étape de mise en oeuvre de la Zone de Basse Emission (LEZ) en 2025: les personnes titulaires d'une carte de stationnement pour personne handicapée pourront alors demander une dérogation à la LEZ. Idem pour les véhicules spécifiquement adaptés au transport de personnes handicapées appartenant aux parents d'un mineur handicapé ou aux personnes reconnues comme aidant proche (avec droits sociaux). Un appel à projet sera par ailleurs lancé pour co-financer des expériences-pilotes visant à rendre plus accessible les voitures partagées pour les familles monoparentales, les personnes à mobilité réduite, les ménages à faibles revenus, les seniors ou les travailleurs de nuit,... Budget total de cette initiative: 400.000€. Enfin, initialement prévue en 2025, l'intégration des deux-roues motorisés dans les limitations fixées pour la LEZ a été reportée à 2028 pour donner suffisamment de temps aux administrations pour informer les propriétaires de ces véhicules non soumis au contrôle technique. (Belga)