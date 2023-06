Zones blanches : Le réseau de fibre optique s'étend dans deux nouveaux villages de Gouvy

Proximus a présenté les technologies utilisées pour déployer la fibre optique dans les villages de Steinbach et Baclain, en province du Luxembourg. "Le cadre très rural de l'habitat représente un véritable challenge en termes de coût et de déploiement", souligne Laurent De Meutter, directeur network relations chez Proximus. "Nous avons donc testé plusieurs nouveautés pour acheminer la fibre dans ces deux villages. Premièrement : le micro-trenching, qui consiste à creuser des micro-tranchées de quelques centimètres de large à l'aide d'une machine capable de couvrir de longues distances en peu de temps. Deuxièmement, le déploiement de la fibre aérienne via 200 pylônes ORÈS pour amener la fibre, pas seulement dans les villages, mais jusque dans les maisons." Dès cet été, les 200 habitations et 27 unités professionnelles concernées pourront bénéficier d'une vitesse de téléchargement de 10Gbit/sec, soit 1.000 fois la vitesse antérieurement disponible, annonce l'opérateur télécoms. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement de 9 milliards d'euros lancés par Proximus en 2016 afin de déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire belge à l'horizon 2032. "Notre vitesse de déploiement actuelle est de l'ordre de 7.000 à 8.000 habitations par semaine", poursuit Laurent De Meutter. (Belga)