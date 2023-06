ATP Rosmalen - Thompson atteint une nouvelle fois la finale à Rosmalen et sera opposé à Griekspoor

Thompson a battu son compatriote Rinky Hijakata, repêché des qualifications et 133e mondial, en deux manches et 1h57: 7-6 (7/5), 6-3. Il a pris le service de son adversaire pour la première fois dans la deuxième manche, et a failli être contre-breaké après avoir manqué deux balles de match, mais le 103e mondial a finalement conclu sur la troisième opportunité. Jordan Thompson retrouve la finale du tournoi de Rosmalen, là où il avait pour la seule fois de sa carrière atteint ce stade d'un tournoi ATP en 2019, alors battu par le Français Adrian Mannarino. Il sera opposé au Néerlandais Tallon Griekspoor, dernière tête de série en lice dans un tableau fatal aux favoris, qui a écarté le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 42), 6-4, 7-5, en 1 heure et 30 minutes. En quête d'un deuxième titre sur le circuit après sa victoire en début d'année à Pune en Inde, le 38e joueur mondial a constamment mené les débats face au tombeur de l'Italien Jannik Sinner et du Français Ugo Humbert aux tours précédents. Le Finlandais n'est jamais parvenu à prendre le service de son adversaire et a galvaudé une balle de set dans la seconde manche. Jordan Thompson avait battu Griekspoor lors de leur unique confrontation lors d'une rencontre de Coupe Davis l'an dernier sur surface dure. (Belga)