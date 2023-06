ATP Stuttgart - Frances Tiafoe écarte Fucsovics et affrontera Jan-Lennard Struff en finale

Samedi, en demi-finales, Tiafoe, 12e joueur mondial et tête de série N.3, s'est joué 6-3, 7-6 (13/11) du Hongrois Marton Fucsovics (ATP 86), issu des qualifications. Dans le jeu décisif du deuxième set, l'Américain a sauvé six balles de set avant de s'imposer. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes. Tiafoe, 25 ans, visera le troisième titre de sa carrière, le deuxième de la saison après un succès à Houston. Il a été battu quatre fois en finale. Dimanche, il retrouvera Struff (ATP 24), qui a battu le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 14/N.4) en trois manches: 3-6, 6-3, 6-3, en 1 heure et 29 minutes. L'Allemand n'a pas encore remporté le moindre titre sur le circuit ATP, et il y atteint la première finale de sa carrière sur gazon. Il avait disputé deux finales, la première à Munich en 2021 et la seconde au Masters 1000 de Madrid cette année, toutes les deux sur terre battue. Frances Tiafoe et Jan-Lennard Struff ne se sont jamais rencontrés sur gazon. Leur dernière confrontation remonte à 2020, lorsque Struff avait pris le meilleur sur Tiafoe au bout d'une bataille de quatre heures et cinq sets à Roland-Garros. Ils ne se sont rencontrés qu'à une autre reprise, l'autre duel ayant été remporté par Tiafoe à Anvers, sur surface dure en 2019. La finale aura lieu à 15h30, dimanche. (Belga)