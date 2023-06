Bruxelles: Incendie dans un commerce de la chaussée d'Alsemberg; pas de victime

Le feu faisait rage à l'arrière du magasin, mais il a pu être mis sous contrôle rapidement, ce qui a évité une propagation aux maisons adjacentes. "Le bâtiment est inhabitable et la cause de l'incendie n'est pas encore connue", a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Pour assurer la sécurité des riverains, la police de la zone Marlow a mis en place un périmètre de sécurité, la circulation des tramways a également été interrompue et l'électricité a été coupée. L'intervention s'est achevée vers 19h. (Belga)