Coupe du monde de kayak slalom - Janina Kriesinger et Gabriel De Coster sortis en demi-finales du slalom de Ljubljana

De Coster, directement sorti des séries éliminatoires vendredi après une 20e place dans son 1er run, a terminé à la 12e place de sa demi-finale, où seuls les 10 premiers se hissaient en finale. Le kayakiste de Tervuren a écopé de 2 secondes de pénalité sur la 11e porte, bouclant sa descente en 91.55 (à 5.31 du meilleur chrono du Tchèque Vit Prindis) et passant à 17/100e de la qualification. Sans cette faute, il aurait facilement intégré la finale, remportée par la suite par le Tchèque Jiri Prskavec, devant son compatriote Prindis et l'Autrichien Felix Oschmautz. Janina Kriesinger, qualifiée pour la demie avec une 29e place sur 30 en séries, a quant à elle été éliminée en gardant le même rang en demie (29e en 111.32), terminant à près de 12 secondes du meilleur temps de l'Australienne Jessica Fox (99.73), la future lauréate. Kriesinger et De Coster participeront encore dimanche aux séries de l'épreuve de cross en K1 (anciennement appelée kayak extrême). (Belga)