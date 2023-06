Coupe du monde d'escalade - Nicolas Collin et Simon Lorenzi, finalistes, terminent 5e et 6e du bloc à Innsbruck

Collin a terminé 5e avec 2 tops et 2 zones en finale, tandis que Lorenzi n'a pas tenté de grimper le mur. La victoire est revenue au Japonais Sorato Anraku devant son compatriote Meichi Narasaki et le Français Sam Avezou. Hannes Van Duysen avait atteint les demi-finales et a terminé à la 13e place. Chez les dames, Chloé Caulier (47e), Lucie Delcoigne (55e) et Lucie Watillon (90e, non partante) n'ont pas passé les qualifications. (Belga)