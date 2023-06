Delhaize - Nouvelles actions devant neuf Delhaize à Bruxelles et dans le Hainaut

À 08h00, une vingtaine d'employés du Delhaize d'Enghien a fermé le supermarché et est sortie en guise de protestation, a précisé la CNE. Le piquet a été levé vers 11h00 après la venue d'un huissier. À Mons, une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant le supermarché au lion vers 09h00 afin de distribuer des tracts à la clientèle. "Une nouvelle ordonnance a été édictée ce matin, pour le Hainaut uniquement, stipulant que nous ne pouvons empêcher l'accès au site", a commenté la secrétaire nationale de la CNE pour le secteur commercial, Myriam Djegham, présente parmi les protestataires. "Encore une fois, l'huissière a une interprétation exagérée du jugement et en déduit que nous ne pouvons pas nous trouver sur le territoire de Delhaize. C'est de l'excès de zèle. La police nous a conseillé de nous placer sur le trottoir d'en face", hors du terrain dont l'entreprise est propriétaire. À Bruxelles, les magasins de Chazal (Schaerbeek), Arbre Ballon (Jette), Debroux (Auderghem), Boondael et Flagey (Ixelles) étaient également la cible d'actions. Les "neuf magasins sont plus ou moins touchés. Nous faisons tout pour garantir leur accès et les garder ouverts", a de son côté commenté le porte-parole de l'enseigne, Roel Dekelver, qui précise que les huissiers envoyés se contentent de "constater les événements". Le groupe a annoncé le 7 mars qu'il souhaitait franchiser l'ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. Depuis, le conflit social persiste. (Belga)