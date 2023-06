Diables Rouges - Eden Hazard célébré par le stade Roi Baudouin à la mi-temps du match contre l'Autriche

La fédération avait promis un adieu endiablé à Eden Hazard, mis à l'honneur après avoir pris sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Venu assister au match de ses anciens coéquipiers avec sa famille, l'ancien numéro 10 a défilé dans une voiture décapotable sur la piste d'athlétisme autour du terrain pour permettre à ses supporters de lui offrir une sortie à la hauteur de sa carrière. Hazard a disputé 126 matches en équipe nationale depuis ses débuts en novembre 2008. Le natif de la Louvière a inscrit 33 buts sous la vareuse rouge et distribué 36 assists. Il a participé trois fois à la Coupe du monde, et deux fois à l'Euro. Il avait notamment fait partie de l'équipe-type du Mondial 2018 après l'épopée des Diables Rouges qui les avait menés à la 3e place en Russie. Les derniers instants en équipe nationale du virevoltant ailier avaient été mitigés: il était monté au jeu en fin de rencontre face à la Croatie, lors du troisième et dernier match de la Coupe du monde 2022 (0-0). Récemment, le Real Madrid a annoncé qu'Eden Hazard quitterait le club avant la fin de son contrat. Il n'a pas encore annoncé de destination future. (Belga)