Diables Rouges - Jan Vertonghen forfait pour le match contre l'Autriche

Vertonghen, 36 ans, n'a plus joué en match officiel depuis la dernière journée de la saison régulière, le 23 avril. Il avait manqué les deux premiers entraînements collectifs cette semaine à Tubize. Vingt-trois joueurs sont présents dans la liste, dont cinq défenseurs: Sebastiaan Bornauw, Arthur Theate, Wout Faes, Ameen Al-Dakhil et Timothy Castagne. Le sélectionneur des Diables Rouges Domenico Tedesco doit déjà se passer notamment de Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Leandro Trossard et Roméo Lavia, alors que Zeno Debast a été laissé à la disposition des espoirs. (Belga)