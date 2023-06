European Golden League féminine - La Belgique concède une défaite sans conséquence en Suède pour son dernier match de poules

Avec 9 points, les Tigers terminent donc en tête du groupe A, devant la Suède (8 points) et la Bosnie-Herzégovine (1 point). Elles avaient remporté leur trois premières rencontres, battant la Bosnie 3-0 à deux reprises, et la Suède 3-1 à Beveren. Les neuf équipes participantes à cette édition 2023 de l'European Golden League féminine ont été réparties dans trois groupes de trois. Les vainqueurs des trois groupes et le meilleur deuxième se qualifient pour le Final Four avec les demi-finales prévues le 24 juin et la finale le 25. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine, Gert Vande Broek, est dans la tourmente après avoir été suspendu 1 an par la fédération à la suite des accusations de harcèlement dont il a fait l'objet, de la part d'anciennes joueuses de l'équipe nationale. Il a cependant reçu le soutien des joueuses actuelles, dans une lettre ouverte signée par 13 internationales en début de semaine. (Belga)