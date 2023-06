F1 - GP du Canada - Les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell dominent la 2e séance d'essais libres

Après une première session d'essais libres qui n'aura duré que quelques minutes à cause d'un drapeau rouge et de problèmes techniques liés aux caméras de sécurité, les pilotes disposaient de 90 minutes plutôt que 60 habituellement pour dompter les courbes du circuit montréalais à la veille des qualifications. Deux drapeaux rouges sont venus émailler la séance, lorsque l'Allemand Nico Hulkenberg (Haas) puis le Français Esteban Ocon (Alpine) ont dû abandonner leur bolide sur la piste suite à des problèmes mécaniques. Le temps semblait se couvrir, et les Mercedes ont tardé avant de signer leurs performances, tandis que la pluie s'annonçait. Le ciel est ensuite tombé sur le circuit canadien, et les meilleurs temps étaient scellés tandis que les monoplaces chaussaient des pneus intermédiaires. Derrière Hamilton et Russell, c'est l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) à 126/1000e et son compatriote Fernando Alonso (Aston Martin) à 326/1000e qui ont été les plus rapides. Le Monégasque Charles Leclerc, à 376/1000e dans sa Ferrari, a devancé le champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) à 424/1000e. Le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo), le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) et le Français Pierre Gasly (Alpine) ont complété le top-10. Les qualifications se dérouleront samedi à 22h00 (heure belge), après la troisième séance d'essais libres qui aura lieu à partir de 18h30. Le Grand Prix aura lieu dimanche à 20h00. (Belga)