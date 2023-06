Hockey Pro League - Les Red Lions battent l'Australie 5-4 dans le 1er de leurs 8 matchs de clôture à Anvers

Les champions olympiques ont pris les commandes de la rencontre dès l'entame de match, Nelson Onana concluant d'un tir de revers un pressing en duo avec Florent Van Aubel (1-0, 8e). Les Kookaburras ont directement réagi, forçant plusieurs PC consécutifs, tous bien écartés par Vanasch. Dockier touchait ensuite le poteau, mais sur le 5e PC aussie, 'The Wall' ne pouvait intervenir devant Daniel Beale (1-1, 13e). Sur le 2e PC belge, un tir à l'ancienne de Cédric Charlier était contré et revenait sur Tibeau Stockbroekx qui crucifiait Andrew Charter, le gardien de la désormais 6e nation mondiale (2-1, 17e). Les joueurs de Colin Batch inversaient la tendance en 2e mi-temps, avec deux buts dans le 3e quart-temps via Jake Whetton (2-2, 40e, PC), puis sur un centre adverse repris par Ky Willott (2-3, 44e). Le dernier quart donnait lieu à des nouveaux retournements de situation. Arthur De Sloover égalisait d'un tir de bord de cercle (3-3, 47e), avant qu'Arno Van Dessel ne redonne l'avance aux Belges (4-3, 55e). Blake Govers égalisait à 3 minutes du terme (4-4, 57e), mais Loïck Luyaert sur le dernier PC belge offrait la victoire aux siens en toute fin de match (5-4, 59e). Au classement, après 9 matchs joués, la Belgique pointe à la 7e place avec 15 points. Elle concède 15 unités à l'Inde, leader qui a cependant déjà disputé ses 16 rencontres (30 points). La Grande-Bretagne (29 points, 13 matches) devance l'Australie (19 points, 15 matches). (Belga)