La Route d'Occitanie - Michael Woods prend le pouvoir après sa victoire dans la 3e étape

Membres d'une échappée de 12 coureurs, l'Italien Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) et l'Espagnol Pelayo Sanchez Mayo (Burgos-BH) s'échappaient après le col de Menté (10,9 km à 6,6%). Le peloton revenait sur eux à 16 km de l'arrivée, juste avant l'ascension finale du Cap Nestes (13,2 km à 7,1%). Le Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech), vainqueur sortant, et l'Espagnol Cristian Rodriguez Martin (Arkéa-Samsic) prenaient le large à 9 km de l'arrivée. Malgré le retour d'un petit groupe de poursuivants, les deux hommes se jouaient la victoire d'étape au sprint. Woods se montrait le plus puissant et signait, à 36 ans, la 12e victoire de sa carrière. Son succès final de l'an passé, après avoir remporté, déjà, la troisième étape, constituait sa dernière victoire. Rodriguez franchissait la ligne 3 secondes plus tard. L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) prenait la troisième place à 13 secondes. Au classement général, Woods prend la tête avec 9 secondes d'avance sur Rodriguez. L'Allemand Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) est troisième à 40 secondes. La 47e édition de la Route d'Occitanie s'achèvera dimanche par une étape de 164,7 km entre Saint-Gaudens et Saint-Giros. (Belga)