LPGA Tour - Manon De Roey grimpe au 6e rang au Meijer LPGA Classic

L'Anversoise de 31 ans, qui dispute son cinquième tournoi sur le circuit américain LPGA, a commencé par un bogey au premier trou. Elle a réussi ensuite un superbe parcours avec huit birdie inscrits sur sa carte lors des douze derniers trous. Avec le meilleur résultat du jour et un total de 135 (-9), elle grimpe au 6e rang, à seulement deux coups de la Japonaise Ayaka Furue. Cette dernière devance d'un coup un groupe de quatre joueuses: l'Irlandaise Leona Maguire, l'Espagnole Carlota Ciganda et les Sud-Coréennes Amy Yang et Kim Hyo-joo. (Belga)