Météo - Le soleil toujours présent, mais cette fois avec un risque d'averse locale

Les maxima varieront de 23°C au littoral à 30°C en Campine. Le vent sera faible, sans direction précise. A la mer, il sera faible à modéré d'est, revenant au nord-est dans l'après-midi. Samedi soir et durant la nuit, le ciel restera changeant avec encore le risque d'une averse locale. Le temps sera très doux avec des minima entre 12 et 19°C, sous un vent généralement faible, d'abord variable puis de sud-est. Dimanche, la journée débutera à nouveau sous un soleil voilé par des nuages élevés. Comme la veille, des nuages cumuliformes se développeront et pourront localement conduire à quelques averses orageuses. Les maxima se situeront entre 24 et 31°C. Une zone orageuse devrait traverser notre pays depuis la France durant la nuit de dimanche à lundi. (Belga)