Météo - Timide retour de la pluie durant le week-end

La tendance orageuse s'installera pour la nuit, surtout à l'ouest. Le vent faible balayera un ciel partiellement couvert avec des minima situés entre 19 et 20°C dans les grandes villes, mais qui pourront chuter sous les 10°C dans les vallées ardennaises. La journée de dimanche débutera sous le soleil et quelques voiles d'altitude, mais la grisaille et ses averses orageuse reviendront en force à mesure que s'égraineront les heures. Le temps restera néanmoins sec en de nombreux endroits. Le mercure oscillera entre 31°C en Campine et 25 ou 26°C au littoral et dans les Hautes-Fagnes. Éole soufflera faiblement ou modérément. Le passage de dimanche à lundi sera menacé par un risque orageux sur l'ensemble de la Belgique. Des rafales de grêle pourraient même s'inviter dans la danse. Le thermomètre ne descendra pas en dessous des 15 à 20°C, sous un vent faible ou modéré. Lundi, le ciel sera divisé entre éclaircies et nébulosité. Le sol pourrait être humidifié par quelques ondées. (Belga)