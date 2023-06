Noyade accidentelle d'un jeune homme à Tournai

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi après-midi, à 16h00, qu'un accident s'était produit sur le site de la carrière de l'Orient, le long de la chaussée de Bruxelles à Tournai. Un groupe de plongeurs, une autopompe, un SMUR, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Le secouristes n'ont rien pu faire pour ramener en vie un jeune homme qui nageait, avant de se noyer dans cette carrière. La victime, âgée de 20 ans, nageait avec deux connaissances lorsque le drame s'est produit. On ignore pour l'instant les causes de la noyade. Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires et policières. « De prime abord, il n'y a rien de suspect. C'est un accident, un drame. Le dossier est au stade de l'information. Des devoirs d'enquête sont cependant en cours. La victime est originaire de Celles (NDLR : près de Tournai), indiquait à 17h00 M. Baert, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons, de garde ce samedi. On ignore si le lieu où s'est déroulé le drame était autorisé à la baignade. (Belga)