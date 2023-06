Qualifications Euro 2024 - Après avoir été menée par la Norvège, l'Écosse s'en va chercher une 3e victoire de rang

Le Brugeois Jack Hendry a participé à ce succès qui permet aux Écossais d'occuper la première place du Groupe A avec 9 points. Dans le même temps, la Norvège (3e) n'a pris qu'un point. Finaliste de la Ligue des nations dimanche face à la Croatie, l'Espagne (3 points, 2e) reprendra les qualifications en septembre avec un déplacement en Géorgie (1 point, 4e), qui reçoit Chypre (0 point, 5e) à 20h45. . Dans le Groupe G, le Monténégro et la Hongrie ne sont pas parvenus à marquer un but au stade Pod Goricom de Podgorica (0-0). L'autre duel entre la Lituanie et la Bulgarie s'est également terminé par un partage (1-1). Alors qu'Edvinas Girdvainis lui avait donné l'avance (15e, 1-0), la Lituanie s'est retrouvée très tôt en infériorité numérique suite à l'exclusion de Justas Lasickas (17e). Marin Petkov a égalisé pour les Bulgares (27e, 1-1). Au classement, la Hongrie (2e) et le Monténégro (3e) comptent 4 points et la Bulgarie et la Lituanie, un seul. La Serbie (6 points, 1re) se déplacera en Bulgarie mardi prochain. Avec l'Unioniste Anthony Moris dans le but, le Luxembourg a battu le Liechtenstein 2-0 grâce à Danel Sinani (59e) et Gerson Rodrigues (89e). Les Luxembourgeois sont 3e du Groupe J avec 4 points en attendant le résultat d'Islande-Slovaquie et du Portugal de Roberto Martinez face à la Bosnie-Herzégovine. (Belga)