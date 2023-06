Qualifications Euro 2024 - L'Azerbaïdjan et l'Estonie partagent l'enjeu dans le groupe F de la Belgique

Au classement, les deux équipes comptent un point mais l'Estonie (4e) devance la Lituanie, qui a joué trois matchs, un de plus, encaissant 10 buts pour 2 marqués. La Suède (3 points, 3e) se rendra au stade Ernst Happel de Vienne mardi prochain. Les Azéris ont été les premiers à alerter le gardien adverse avec un tir de Ramil Sheydayev, qui est passé juste à côté (9e) Mais les Estoniens ont répliqué et pris un léger ascendant quand Rauno Sappinen, passé par le Beerschot en 2017-2018, leur a donné l'avance (27e, 0-1). Boostés par ce but, les joueurs de Thomas Häberli ont continué à tester Shahrudin Mahammadaliyev, qui a effectué trois parades. À la pause, vu la modeste production offensive de son équipe, Gianni De Biasi a effectué trois changements. Le remplacement des deux arrières latéraux s'est révélé positif puisque le remplaçant Anton Kryvotsiuk a égalisé de la tête sur un corner d'Emin Makhmudov (62e, 1-1). Les duels ont ensuite été plus rugueux et les nombreux changements ont également contribué à baisser le niveau de la rencontre, qui s'est conclue sur un partage. (Belga)