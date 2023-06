Réforme fiscale: le PTB exige davantage de Justice fiscale

"Nous plaidons en faveur d'un tax shift équitable: les épaules les plus larges doivent porter la charge la plus lourde", a-t-il affirmé, par voie de communiqué. La formation d'extrême gauche plaide en faveur d'une taxe sur les millionnaires et pour un prélèvement dans les surprofits des secteurs de l'énergie et de l'agro-alimentaire. Selon le secrétaire général du PTB, le % des plus riches détient près d'un quart des richesses, soit plus que les 70 % les plus pauvres de la population belge... Peter Mertens considère que la taxe sur les comptes-titres qui est sur la table ne peut pas répondre à l'ambition de faire contribuer davantage les épaules les plus larges dans la mesure où les 38 milliardaires belges n'y placent pas leurs avoirs, d'après les chiffres du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). A ses yeux, la taxe sur les millionnaires proposée par le PTB vise sans distinction tous les éléments composant la fortune des plus riches. Elle rapporterait au moins 8 milliards d'euros. Peter Mertens a par ailleurs indiqué avoir déposé à la Chambre une proposition de loi visant à prolonger et à augmenter la taxe sur les surprofits d'Engie-Electrabel, celle du gouvernement expirant à la fin du mois. Cela permettrait selon lui de prélever 1,7 milliard d'euros supplémentaires. Enfin, le PTB ne voit pas d'un bon œil la proposition du ministre des Finances d'augmenter la TVA sur certains produits alimentaires. Des produits comme le pain, le lait et le beurre deviendraient encore plus chers, "une folie", en pleine crise du pouvoir d'achat, selon lui. Les pouvoirs publics d'instaurer également une taxe sur les surprofits dans ce secteur, a-t-il conclu. (Belga)