Tour de Belgique - "Je peux m'illustrer sur ce type de parcours", explique Thibau Nys, 2e à Durbuy

"J'ai connu un jour sans dans la première étape", a concédé Thibau Nys, qui avait terminé 127e mercredi. "Mais j'ai montré à Durbuy que je pouvais réussir de belles choses sur ce type de parcours dur. Mais je dois avouer que Mathieu Van der Poel était le plus fort", a-t-il reconnu à propos du leader incontesté du classement général, vainqueur de l'étape du jour en solitaire. Le Tchèque Mathias Vacek, coéquipier de Thibau Nys très en vue dans le final samedi, a complété les propos de celui-ci. "Nous savions que la journée serait dure et ce fut le cas. Les écarts au classement général n'étaient pas très conséquents", a expliqué Vacek. "Nous avons essayé de suivre les attaques. Jasper Stuyven n'était pas dans un bon jour et nous avons essayé, Thibau Nys et moi-même, de suivre les costauds." Mathieu van der Poel était trop fort pour la concurrence, cependant. "On n'a rien pu faire pour le contrer. Nous avons donc essayé de donner du rythme dans la poursuite, mais nous n'avons reçu aucune aide d'autres équipes. Nous avons ensuite été encore plus actifs dans les derniers kilomètres. Nous avons réduit l'avantage de Van der Poel à moins de vingt secondes, mais, encore une fois, nous n'avons eu aucune aide des autres équipes. Finalement, nous pouvons être satisfaits avec la deuxième place de Thibau Nys." (Belga)