Tour de suisse féminin - Blanka Vas s'impose au sprint de la 1re étape après le travail de ses coéquipières

Le Tour de Suisse féminin a pris le départ de Weinfelden, où Remco Evenepoel avait remporté la 7e étape du Tour de Suisse masculin quelques heures plus tôt. Le peloton s'est élancé pour trois tours d'un circuit vallonné et la Suissesse Elise Chabbey (Canyon//SRAM) est restée seule en tête pendant une bonne partie de la course. Dans le final, la Néerlandaise Demi Vollering et la Suissesse Marlen Reusser ont mené la poursuite en faveur Blanka Vas, 21 ans, qui a plutôt l'habitude de s'illustrer en cyclocross. En l'absence de Lorena Wiebes et de Lotte Kopecky, la Cubaine était la sprinteuse désignée de l'équipe néerlandaise. Une attaque tardive de l'Italienne Elisa Longo Borghini et le louvoiement d'Arlenis Sierra ont perturbé le sprint, mais sous l'impulsion de Reusser, Vas s'est tout de même imposée devant Sierra et Gasparrini. Après sa première victoire au niveau WorldTour, Vas est également la première leader du classement général. Dimanche, les dames disputeront le même contre-la-montre que les messieurs, soit 25,7 kilomètres entre Saint Gall et Abtwil. Pour les messieurs, la course s'achèvera dimanche, tandis que les dames disputeront deux étapes de montagne lundi et mardi jusqu'à l'arrivée à Ebnat-Kappel au bout de la 4e étape. (Belga)