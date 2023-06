Tour de Suisse - Pour Wout van Aert, il était "approprié de faire la course dans le final"

Après le début des 25 derniers kilomètres - le point où les temps du classement général ont été exceptionnellement enregistrés - Van Aert et ses coéquipiers ont pris les devants dans la dernière côte de la journée. Au final, il a remporté le sprint des poursuivants, derrière le vainqueur en solitaire du jour, Remco Evenepoel. "C'était une journée difficile, évidemment", a confié Wout van Aert après cette course remplie d'émotions. "J'ai ressenti beaucoup de respect dans le peloton. Certaines équipes ne voulaient pas continuer, d'autres pensaient que c'était une bonne décision de continuer la course. C'est bien que nous ayons respecté l'avis de chacun et qu'il n'y ait pas eu d'attaques juste après le départ. Mais c'était aussi juste de courir le final, d'essayer de tourner la page et de montrer un peu de course aux supporters. Il semblait beaucoup plus normal de reprendre une ascension à plein régime. Pour moi, c'était la bonne façon de passer la journée." Le contre-la-montre final sur 25,7 kilomètres est toujours au programme dimanche. "J'avais déjà regardé le profil, mais depuis deux jours, j'avais l'esprit ailleurs. Je dois regarder de plus près ce soir ou demain. C'est plus long et plus difficile que le premier contre-la-montre et il y a une vraie montée dans la deuxième partie. Plus en faveur des coureurs pour le général comme Skjelmose et Remco, je pense. Mais c'est une belle opportunité, et j'espère pouvoir me concentrer à nouveau sur la course demain." (Belga)